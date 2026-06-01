Atelier Logement, SOLIHA DRÔME – ZI bois des lots, Saint-Paul-Trois-Châteaux

Atelier Logement Mardi 2 juin, 09h30 SOLIHA DRÔME – ZI bois des lots Drôme

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

À l’occasion de la Semaine du Logement des Jeunes, une animation sera organisée à Saint-Paul-Trois-Châteaux le mardi 2 juin 2026 autour des questions liées au logement des jeunes.

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Cette journée, sera composée de deux temps d’animation complémentaires destinés à informer et sensibiliser les jeunes de manière participative et ludique.

La matinée se déroulera sur inscription autour du jeu pédagogique « Kijoulou ». Cet outil d’animation permet d’aborder différentes thématiques liées au logement : accès au logement, budget, démarches administratives, droits et devoirs du locataire, prévention des difficultés, ou encore gestion du quotidien.

L’après-midi, de 14h à 16h30, un escape game autour du logement sera proposé en entrée libre. À travers des énigmes et des mises en situation, les participant·es pourront découvrir de façon interactive les différentes problématiques liées à la recherche et à l’occupation d’un logement. (voir ici).

SOLIHA DRÔME – ZI bois des lots 3 bis allée du Rossignol 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mob@dromenet.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 96 78 38 »}] [{« link »: « https://www.semainedulogementdesjeunes.org/le-programme/#!/fr/embed/agendas/72992498/events/escape-game-logement-4764291 »}]

Venez tester le Kijoulou, jeu de rôle qui répond à toutes vos questions sans prise de tête !