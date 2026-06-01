Escape Game Logement, SOLIHA DRÔME – ZI bois des lots, Saint-Paul-Trois-Châteaux

Escape Game Logement Mardi 2 juin, 14h00 SOLIHA DRÔME – ZI bois des lots Drôme

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:30:00+02:00

À l’occasion de la Semaine du Logement des Jeunes, une animation sera organisée à Saint-Paul-Trois-Châteaux le mardi 2 juin 2026 autour des questions liées au logement des jeunes.

Cette journée, sera composée de deux temps d’animation complémentaires destinés à informer et sensibiliser les jeunes de manière participative et ludique.

La matinée se déroulera sur inscription autour du jeu pédagogique « Kijoulou » (voir animation)

L’après-midi, de 14h à 16h30, un escape game autour du logement sera proposé en entrée libre. À travers des énigmes et des mises en situation, les participant·es pourront découvrir de façon interactive les différentes problématiques liées à la recherche et à l’occupation d’un logement. »

SOLIHA DRÔME – ZI bois des lots 3 bis allée du Rossignol 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mob@dromenet.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 96 78 38 »}] [{« link »: « https://www.semainedulogementdesjeunes.org/le-programme/#!/fr/embed/agendas/72992498/events/atelier-logement-1939078 »}]

Venez découvrir nos astuces pour chercher le meilleur logement, un coup de pouce dans vos démarches et quelques tips pour éviter les arnaques.