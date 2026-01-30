ATELIER LOW TECH BEBE ! LECHAPUS Maison de la pêche et de la randonnée Mayenne

ATELIER LOW TECH BEBE ! LECHAPUS

Maison de la pêche et de la randonnée 1B Rue Pasteur Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 15:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Lechapus vous propose de fabriquer un véritable instrument de musique à partir de déchets plastiques en duo enfant-parent (à partir de 6 ans).

En lien avec le spectacle Plastic Monsters.

A partir de 6 ans Durée 1h30 .

Maison de la pêche et de la randonnée 1B Rue Pasteur Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lechapus invites you to build a real musical instrument from plastic waste, with a child-parent duo (aged 6 and over).

L’événement ATELIER LOW TECH BEBE ! LECHAPUS Mayenne a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne