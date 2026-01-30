ATELIER LOW TECH BEBE ! LECHAPUS Maison de la pêche et de la randonnée Mayenne
ATELIER LOW TECH BEBE ! LECHAPUS Maison de la pêche et de la randonnée Mayenne mercredi 3 juin 2026.
ATELIER LOW TECH BEBE ! LECHAPUS
Maison de la pêche et de la randonnée 1B Rue Pasteur Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 15:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Lechapus vous propose de fabriquer un véritable instrument de musique à partir de déchets plastiques en duo enfant-parent (à partir de 6 ans).
En lien avec le spectacle Plastic Monsters.
A partir de 6 ans Durée 1h30 .
Maison de la pêche et de la randonnée 1B Rue Pasteur Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lechapus invites you to build a real musical instrument from plastic waste, with a child-parent duo (aged 6 and over).
L’événement ATELIER LOW TECH BEBE ! LECHAPUS Mayenne a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne