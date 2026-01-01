Atelier ludique d’écriture adulte Espace de la Gare Argelès-Gazost
Atelier ludique d’écriture adulte
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-30 10:30:00
fin : 2026-01-30 12:00:00
2026-01-30
Venez rejoindre ce petit groupe, tous les quinze jours, afin de cultiver le plaisir d’écrire. C’est à travers un atelier ludique que vous pourrez jouer avec les mots autour de petits exercices qui font travailler l’imaginaire, la mémoire et l’envie d’écrire … Animé par Françoise Pauly Gratuit.
Come and join this small group, every two weeks, to cultivate the pleasure of writing. In this fun workshop, you can play with words through exercises that stimulate the imagination, memory and desire to write… Led by Françoise Pauly Free.
