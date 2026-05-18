pour les 6 – 10 ans – sur inscription

À travers un jeu ludique et interactif, les enfants mènent l’enquête pour retracer le parcours d’un vêtement. Ils découvrent ainsi son cycle de vie, l’impact sur l’environnement et réfléchissent à des solutions simples et concrètes : réparer, recycler, transformer.



Puis, place à la création ! A partir de chutes de tissus, les enfants imaginent leur doudou. Une façon amusante de donner une seconde vie aux textiles oubliés.

Un atelier pour apprendre en s’amusant, développer sa créativité et repartir avec une création 100% faite main !

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr



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