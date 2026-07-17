Atelier ‘Lumière de spectacle’, Opéra de Reims, Reims

Informations pratiques

Atelier ‘Lumière de spectacle’ Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h30, 14h30 Opéra de Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez les secrets de l’éclairage scénique lors d’un atelier guidé au coeur de l’Opéra. Manipulations et démonstrations autour de la lumière de spectacle.

Opéra de Reims Place Myron Herrick, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 50 03 92 http://www.operadereims.com [{« type »: « email », « value »: « billetterie@operadereims.com »}] Inauguré en 1873, le Grand théâtre, œuvre de l’architecte Alphonse Gosset, est éventré par les bombes durant la Première Guerre mondiale. Il ouvre à nouveau dans les années 1930 en conservant sa façade d’origine, mais avec un aménagement intérieur dans le style Art Déco utilisant les matériaux alors en cours (béton, structure métallique …). Dirigé par Serge Gaymard, il accueille une programmation lyrique allant du baroque au contemporain.

Découvrez les secrets de l’éclairage scénique lors d’un atelier guidé au coeur de l’Opéra. Manipulations et démonstrations autour de la lumière de spectacle.

© Benjamin Christ