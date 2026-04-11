Atelier macramé Melle
Atelier macramé Melle jeudi 16 avril 2026.
Melle
Atelier macramé
Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Venez créer une parure bague + boucles d’oreilles en micromacramé.
Matériel fourni 6 personnes max .
Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 06 63 98 rachel.gaiguant@wanadoo.fr
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English : Atelier macramé
L’événement Atelier macramé Melle a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois
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