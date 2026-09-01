AGENDA · Saint-Jean-en-Royans
Atelier Magnets Kawaii L’artsolite Saint-Jean-en-Royans
mercredi 23 septembre 2026 · L'artsolite · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Atelier Magnets Kawaii
L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Atelier Magnets Kawaii
.
L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Kawaii Magnets Workshop
L’événement Atelier Magnets Kawaii Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Soirée pyjama à la médiathèque Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans 11 septembre 2026
- Mini concert Shaker DJ la Scandaleuse L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 17 septembre 2026
- Apéritif du patrimoine Saint-Jean-en-Royans 18 septembre 2026
- Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril L artsolite Saint-Jean-en-Royans 19 septembre 2026
- Exposition photographique « Des hommes et des Sheds », L »artsolite, Saint-Jean-en-Royans 19 septembre 2026