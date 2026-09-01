UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Atelier Magnets Kawaii L’artsolite Saint-Jean-en-Royans

mercredi 23 septembre 2026 · L'artsolite · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
L'artsolite
Adresse
105 impasse des Tisserands
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif
15 15 15

Saint-Jean-en-Royans

Atelier Magnets Kawaii

L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Atelier Magnets Kawaii
  .

L’artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79  bienvenue@lartsolite.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kawaii Magnets Workshop

L’événement Atelier Magnets Kawaii Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)