Atelier mangeoire végétale Joué-lès-Tours

Atelier mangeoire végétale

Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00

Venez découvrir l’espace naturel sensible des étangs de Narbonne. Après une balade et une récolte, nous nous installerons au bord de l’eau pour fabriquer une mangeoire végétale pour les oiseaux de nos jardins.

Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Come and discover the sensitive natural area of Narbonne’s ponds. After a walk and a harvest, we’ll set up by the water to make a plant feeder for the birds in our gardens.

German :

Entdecken Sie den sensiblen Naturraum der Teiche von Narbonne. Nach einem Spaziergang und einer Ernte lassen wir uns am Wasser nieder, um eine pflanzliche Futterstelle für die Vögel in unseren Gärten zu bauen.

Italiano :

Venite a scoprire la delicata area naturale degli stagni della Narbonne. Dopo una passeggiata e una raccolta, ci sistemeremo vicino all’acqua per realizzare una mangiatoia per gli uccelli dei nostri giardini.

Espanol :

Ven a descubrir el sensible espacio natural de los estanques de la Narbona. Después de un paseo y una cosecha, nos instalaremos junto al agua para hacer un comedero de plantas para los pájaros de nuestros jardines.

