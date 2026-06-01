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Atelier manger malin, Centre social La Cour des Miracles, Salindres

Atelier manger malin, Centre social La Cour des Miracles, Salindres

Atelier manger malin, Centre social La Cour des Miracles, Salindres jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Centre social La Cour des Miracles

Adresse : 31 Rue de Cambis, 30340 Salindres

Ville : 30340 Salindres

Département : Gard

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif : Gratuit

Atelier manger malin Jeudi 4 juin, 10h00 Centre social La Cour des Miracles Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T14:00:00+02:00

Centre social La Cour des Miracles 31 Rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 61 21 »}]
Organisée par le Centre social et culturel de Salindres.

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