Atelier manger malin, Centre social La Cour des Miracles, Salindres

Atelier manger malin Jeudi 4 juin, 10h00 Centre social La Cour des Miracles Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T14:00:00+02:00

Centre social La Cour des Miracles 31 Rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 61 21 »}]

Organisée par le Centre social et culturel de Salindres.