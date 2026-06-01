Atelier manger malin, Centre social La Cour des Miracles, Salindres
Atelier manger malin, Centre social La Cour des Miracles, Salindres jeudi 4 juin 2026.
Atelier manger malin Jeudi 4 juin, 10h00 Centre social La Cour des Miracles Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T14:00:00+02:00
Centre social La Cour des Miracles 31 Rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 61 21 »}]
Organisée par le Centre social et culturel de Salindres.
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