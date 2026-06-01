Moment festif et musical pour seniors, Salle Becmil, Salindres

Moment festif et musical pour seniors Mardi 2 juin, 14h00 Salle Becmil Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Salle Becmil 6190 rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 61 21 »}]

Proposé par le Centre social et culturel de Salindres.