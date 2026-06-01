Sortie vélo, Centre social La Cour des Miracles, Salindres
Sortie vélo, Centre social La Cour des Miracles, Salindres samedi 13 juin 2026.
Sortie vélo Samedi 13 juin, 09h00 Centre social La Cour des Miracles Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Prévoir un pique-nique. Transport des vélos compris.
Organisée par le Centre social et culturel de Salindres.
Centre social La Cour des Miracles 31 Rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 61 21 »}]
Autour du pont des Camisards de Mialet. Cyclisme Sport
À voir aussi à Salindres (Gard)
- Moment festif et musical pour seniors, Salle Becmil, Salindres 2 juin 2026
- Atelier manger malin, Centre social La Cour des Miracles, Salindres 4 juin 2026
- Exposition « Abeilles », Médiathèque de Salindres, Salindres 4 juin 2026
- Portes ouvertes du Refuge C.H.E.V.A.L., Domaine du Valat de Ramel, Salindres 7 juin 2026
- Rencontrez une apicultrice, Médiathèque de Salindres, Salindres 10 juin 2026