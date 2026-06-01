Sortie vélo, Centre social La Cour des Miracles, Salindres

Sortie vélo Samedi 13 juin, 09h00 Centre social La Cour des Miracles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Prévoir un pique-nique. Transport des vélos compris.

Organisée par le Centre social et culturel de Salindres.

Centre social La Cour des Miracles 31 Rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 61 21 »}]

Autour du pont des Camisards de Mialet. Cyclisme Sport