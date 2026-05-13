Atelier mapping : Projections lumineuses, Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Élancourt

Atelier mapping : Projections lumineuses Samedi 23 mai, 17h00, 18h00, 19h00 Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) Yvelines

Limité à 10 personnes, réservation conseillée, évènement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Atelier mapping : Projections lumineuses

Création de projection mapping, l’art de faire jouer des volumes avec des dessins projetés

Inspiré d’une pratique numérique, cette approche tout aussi amusante à découvrir est accessible et joue avec nos souvenirs d’enfance, grâce à de vieux rétroprojecteurs modifiés.

Certaines de vos créations seront intégrées au spectacle AR-Lumen, projeté sur le bâtiment !

Atelier en déambulation de 30 minutes

17H – 18H

18H – 19H

19H – 20H

Spectacle à 22H00

Accessible dès 6 ans

Localisation : Bâtiment de Bièvre 2

La Comm@nderie – cité du numérique

Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/la-commanderie [{« type »: « link », « value »: « https://www.kiosq.sqy.fr/events/atelier-mapping-projections-lumineuses?nc=eyJpbmRleCI6NiwidG90YWwiOjEzLCJwYXJhbXMiOnsic2VhcmNoIjoiY29tbWFuZGVyaWUifX0%3D »}]

Atelier création de projection mapping

© Paul Vivien / OYE Collectif