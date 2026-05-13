Atelier mapping : Projections lumineuses, Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Élancourt
Atelier mapping : Projections lumineuses, Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Élancourt samedi 23 mai 2026.
Atelier mapping : Projections lumineuses Samedi 23 mai, 17h00, 18h00, 19h00 Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) Yvelines
Limité à 10 personnes, réservation conseillée, évènement gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Atelier mapping : Projections lumineuses
Création de projection mapping, l’art de faire jouer des volumes avec des dessins projetés
Inspiré d’une pratique numérique, cette approche tout aussi amusante à découvrir est accessible et joue avec nos souvenirs d’enfance, grâce à de vieux rétroprojecteurs modifiés.
Certaines de vos créations seront intégrées au spectacle AR-Lumen, projeté sur le bâtiment !
Atelier en déambulation de 30 minutes
17H – 18H
18H – 19H
19H – 20H
Spectacle à 22H00
Accessible dès 6 ans
Localisation : Bâtiment de Bièvre 2
La Comm@nderie – cité du numérique
Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/la-commanderie [{« type »: « link », « value »: « https://www.kiosq.sqy.fr/events/atelier-mapping-projections-lumineuses?nc=eyJpbmRleCI6NiwidG90YWwiOjEzLCJwYXJhbXMiOnsic2VhcmNoIjoiY29tbWFuZGVyaWUifX0%3D »}]
Atelier création de projection mapping
© Paul Vivien / OYE Collectif
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