NDM – Visite guidée Commanderie, La Commanderie des Templiers, Élancourt

NDM – Visite guidée Commanderie Samedi 23 mai, 17h00, 18h00 La Commanderie des Templiers Yvelines

Sur réservation – Gratuit – Durée: 1h – Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Le tour du site vous fera découvrir l’histoire et l’architecture de la Commanderie des Templiers de la Villedieu, de sa fondation par les moines-soldats de l’Ordre du Temple à la fin du XIIe siècle jusqu’aux restaurations contemporaines, en passant par l’époque où la chapelle était une grange à foin.

La Commanderie des Templiers CD58, 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3928 »}]

Découverte historique et architecturale du site de la Commanderie des Templiers Patrimoine Elancourt

@Museedelaville/DH