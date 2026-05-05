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NDM – Visite guidée Commanderie, La Commanderie des Templiers, Élancourt

NDM – Visite guidée Commanderie, La Commanderie des Templiers, Élancourt

NDM – Visite guidée Commanderie, La Commanderie des Templiers, Élancourt samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Commanderie des Templiers

Adresse : CD58, 78990 Elancourt

Ville : 78990 Élancourt

Département : Yvelines

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Sur réservation - Gratuit - Durée: 1h - Tout public

NDM – Visite guidée Commanderie Samedi 23 mai, 17h00, 18h00 La Commanderie des Templiers Yvelines

Sur réservation – Gratuit – Durée: 1h – Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Le tour du site vous fera découvrir l’histoire et l’architecture de la Commanderie des Templiers de la Villedieu, de sa fondation par les moines-soldats de l’Ordre du Temple à la fin du XIIe siècle jusqu’aux restaurations contemporaines, en passant par l’époque où la chapelle était une grange à foin.

La Commanderie des Templiers CD58, 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3928 »}]
Découverte historique et architecturale du site de la Commanderie des Templiers Patrimoine Elancourt

@Museedelaville/DH

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