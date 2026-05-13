Musée numérique : Loisirs d’antan, jeux d’enfants, Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Élancourt
Musée numérique : Loisirs d’antan, jeux d’enfants, Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Élancourt samedi 23 mai 2026.
Musée numérique : Loisirs d’antan, jeux d’enfants Samedi 23 mai, 19h00, 20h00 Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) Yvelines
Limité à 15 personnes, évènement gratuit, réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Musée numérique : Loisirs d’antan, jeux d’enfants
Et si les jeux racontaient qui nous sommes, de la poupée aux jeux vidéo ? De l’enfance à aujourd’hui, découvrez comment ils reflètent nos vies, nos cultures et les évolutions de la société.
À vos marques… Prêts ? Jouez ! Des jeux d’échecs aux parties de quilles, des dés des tavernes aux mélodies d’instruments anciens, découvrez comment les artistes ont représenté les loisirs d’autrefois. Peintures, sculptures et fresques vous racontent l’art de s’amuser au fil du temps.
Sur écran projeté lié à 30 tablettes, le musée numérique permet de découvrir plus de 6000 œuvres d’art de plus de 200 musées et châteaux.
Conférence de 50 minutes
19H – 20H
20H – 21H
Accessible dès 6 ans
Localisation : Bâtiment de Bièvre 1
La Comm@nderie – cité du numérique
Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/la-commanderie [{« type »: « link », « value »: « https://www.kiosq.sqy.fr/events/musee-numerique-loisirs-dantan-jeux-denfants?nc=eyJpbmRleCI6MSwidG90YWwiOjEzLCJwYXJhbXMiOnsic2VhcmNoIjoiY29tbWFuZGVyaWUifX0%3D »}]
Conférence « Musée numérique : Loisirs d’antan, jeux d’enfants »
© Micro-folie
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