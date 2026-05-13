Musée numérique : Loisirs d’antan, jeux d’enfants, Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Élancourt

Musée numérique : Loisirs d’antan, jeux d’enfants Samedi 23 mai, 19h00, 20h00 Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) Yvelines

Limité à 15 personnes, évènement gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Musée numérique : Loisirs d’antan, jeux d’enfants

Et si les jeux racontaient qui nous sommes, de la poupée aux jeux vidéo ? De l’enfance à aujourd’hui, découvrez comment ils reflètent nos vies, nos cultures et les évolutions de la société.

À vos marques… Prêts ? Jouez ! Des jeux d’échecs aux parties de quilles, des dés des tavernes aux mélodies d’instruments anciens, découvrez comment les artistes ont représenté les loisirs d’autrefois. Peintures, sculptures et fresques vous racontent l’art de s’amuser au fil du temps.

Sur écran projeté lié à 30 tablettes, le musée numérique permet de découvrir plus de 6000 œuvres d’art de plus de 200 musées et châteaux.

Conférence de 50 minutes

19H – 20H

20H – 21H

Accessible dès 6 ans

Localisation : Bâtiment de Bièvre 1

La Comm@nderie – cité du numérique

Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/la-commanderie [{« type »: « link », « value »: « https://www.kiosq.sqy.fr/events/musee-numerique-loisirs-dantan-jeux-denfants?nc=eyJpbmRleCI6MSwidG90YWwiOjEzLCJwYXJhbXMiOnsic2VhcmNoIjoiY29tbWFuZGVyaWUifX0%3D »}]

Conférence « Musée numérique : Loisirs d’antan, jeux d’enfants »

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