Atelier maquillage effets spéciaux de cinéma, Institut Giacometti, Paris

Atelier maquillage effets spéciaux de cinéma Samedi 23 mai, 18h00 Institut Giacometti Paris

Limité à 15 personnes. RDV au Giacometti Lab, 9 rue Victor Schoelcher, 20min avant l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Gratuit, dans la limite des places disponibles (durée 30mn)

Au Giacometti Lab : 9 rue Victor Schoelcher, 75014 Paris

À l’occasion de la Nuit des musées, l’Institut Giacometti invite le maquilleur spécialisé dans les effets spéciaux Harold Lévy pour une initiation tous publics aux effets spéciaux. Vous réaliserez fausses peaux, cicatrices et autres blessures, comme sur un plateau de cinéma !

Cet atelier se fait en binôme (un maquilleur et un maquillé) et dure 30 minutes. Nous vous prions de vous présenter devant le Giacometti Lab 20 minutes avant le début de l’atelier. Celui-ci est sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Huma Bhabha s’est inspirée des effets spéciaux de films fantastiques et d’horreur pour ses premières sculptures. Ce goût se retrouve aujourd’hui encore dans l’aspect à la limite du monstrueux de certaines de ses œuvres et leur aspect composite, comme en métamorphose, que vous pourrez découvrir dans l’exposition actuellement présentée à l’Institut Giacometti.

Horaires des ateliers :

18h à 18h30

18h30 à 19h

19h à 19h30

19h45 à 20h15

20h15 à 20h45

21h à 21h30

21h30 à 22h

Merci de vous présenter devant le Giacometti Lab 20 minutes avant le début de l’atelier.

Par Harold Lévy, maquilleur spécialisé dans les effets spéciaux

Avec la participation d’Esprit Composite, spécialisé dans les matériaux de moulage

Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 87 89 76 77 http://www.institut-giacometti.fr L’Institut est le lieu de référence pour l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, à la recherche et à la pédagogie.

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5 rue Victor Schœlcher dans le 14ème arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière.

II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés.

De manière permanente, l’atelier reconstitué d’Alberto Giacometti composé de son mobilier, d’objets personnels, de murs peints par l’artiste et d’œuvres, pour certaines encore jamais exposées. Métro ligne 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau

Atelier maquillage effets spéciaux de cinéma au Giacometti Lab (9 rue Victor Schoelcher 75014 Paris)

(gauche) Huma Bhabha, Untitled, 1994, Techniques mixtes / mixed media © Huma Bhabha, Courtesy the artist and David Zwirner

(Droite) Zombie pour le teaser de l’ouverture du festival « Dance of the dead » par Harold Levy