Atelier Marionnette Marotte Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
mercredi 17 février 2027 · Théâtre de Marionnettes de Belfort · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Atelier Marionnette Marotte
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 10:00:00
fin : 2027-02-25
Date(s) :
2027-02-17
Un fantôme prend vie… sous vos mains !
Un vieux tissu, un bout de ficelle, une perle oubliée… Et soudain, surgit un être mystérieux un fantôme, pas effrayant, mais plein d’âme, de gestes et d’histoires.
Dans cet atelier de marottes, nous donnons forme à l’invisible, créons des personnages qui n’existaient pas la veille, et découvrons que même les fantômes peuvent avoir un caractère bien à eux.
Une magie simple, à portée de main, là où l’imagination devient souffle et mouvement. .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Atelier Marionnette Marotte
L’événement Atelier Marionnette Marotte Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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