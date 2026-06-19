Atelier Marionnette Marotte Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Informations pratiques

Belfort

Atelier Marionnette Marotte

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 10:00:00

fin : 2027-02-25

Date(s) :

2027-02-17

Un fantôme prend vie… sous vos mains !

Un vieux tissu, un bout de ficelle, une perle oubliée… Et soudain, surgit un être mystérieux un fantôme, pas effrayant, mais plein d’âme, de gestes et d’histoires.

Dans cet atelier de marottes, nous donnons forme à l’invisible, créons des personnages qui n’existaient pas la veille, et découvrons que même les fantômes peuvent avoir un caractère bien à eux.

Une magie simple, à portée de main, là où l’imagination devient souffle et mouvement. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Atelier Marionnette Marotte

L’événement Atelier Marionnette Marotte Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)