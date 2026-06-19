Atelier Marionnettes à Doigts et sa Petite Maisonnette Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort lundi 15 février 2027.

Belfort

Atelier Marionnettes à Doigts et sa Petite Maisonnette

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-15 10:00:00

fin : 2027-02-22

Date(s) :

2027-02-15 2027-02-22

Qui habite dans cette maison ? Une princesse ou un fantôme ? Un dragon rieur ou un lutin farceur ?

Dans cet atelier, de simples cartons se transforment en maisons pleines de mystères… et vos doigts deviennent les héros d’un petit théâtre fait maison.

Une véritable pièce de théâtre sur les doigts, où l’on crée des décors, invente des personnages et donne vie à des histoires uniques — du bout des doigts.

Un atelier joyeux et plein d’imagination à partager en famille ! .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Atelier Marionnettes à Doigts et sa Petite Maisonnette

L’événement Atelier Marionnettes à Doigts et sa Petite Maisonnette Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)