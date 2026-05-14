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Atelier marque-pages Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Atelier marque-pages Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Atelier marque-pages Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Jean d'Ormesson

Adresse : 3 rue de Lisbonne

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Entrée libre dans la limite des places dispobibles

Pour fêter le centenaire de la bibliothèque, viens fabriquer ton marque-page personnalisé.
Le mercredi 03 juin 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T15:30:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne  75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr


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