Atelier : « Mobiles de la Cathédrale », Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg

Informations pratiques

Atelier : « Mobiles de la Cathédrale » Samedi 19 septembre, 11h30 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Bas-Rhin

RDV au 1er étage du 5e Lieu, dans la salle d’exposition temporaire. A partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Avec le Collectif Heruditatem.

A partir de 6 ans.

Dans cet atelier créatif inspiré de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, les participants sont invités à imaginer et réaliser leur propre mobile à partir des formes emblématiques de l’architecture gothique. Rosaces, arcs et motifs géométriques deviennent une source d’inspiration pour créer une œuvre légère et aérienne. En jouant avec des matériaux transparents et colorés, les enfants explorent les effets de lumière, comme à travers les vitraux de la cathédrale. Cet atelier propose ainsi d’observer et de détourner la richesse des formes et de la géométrie présentes dans l’édifice.

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un équipement municipal situé au 5, place du Château, à Strasbourg. Il associe « La Boutique Culture », une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

Avec le Collectif Heruditatem.

©Collectif Heruditatem