Atelier modelage fabrique ton objet en céramique Polignac
Atelier modelage fabrique ton objet en céramique Polignac jeudi 16 juillet 2026.
Polignac
Atelier modelage fabrique ton objet en céramique
2 rue du Château Polignac Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
terre, matériel, 2 cuissons et émaillage inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-24 2026-07-30 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-20
Découvrez le monde de la céramique avec El Mundo de Marie. 2h30 pour découvrir les techniques de modelage, fabriquer un objet unique et partager un moment créatif en petit groupe dans son atelier à Polignac. Adultes et enfants à partir de 8 ans.
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2 rue du Château Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 92 33 38 contact@elmundodemarie.fr
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English :
Discover the world of ceramics with El Mundo de Marie. Spend 2 hours and 30 minutes learning modeling techniques, creating a one-of-a-kind piece, and sharing a creative experience in a small group at her studio in Polignac. Adults and children ages 8 and up.
L’événement Atelier modelage fabrique ton objet en céramique Polignac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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