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Atelier modelage fabrique ton objet en céramique Polignac

Atelier modelage fabrique ton objet en céramique Polignac jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
2 rue du Château
Ville
43000 Polignac
Département
Haute-Loire
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Tarif
60 60 60 terre, matériel, 2 cuissons et émaillage inclus

Polignac

Atelier modelage fabrique ton objet en céramique

2 rue du Château Polignac Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

terre, matériel, 2 cuissons et émaillage inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-24 2026-07-30 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-20

Découvrez le monde de la céramique avec El Mundo de Marie. 2h30 pour découvrir les techniques de modelage, fabriquer un objet unique et partager un moment créatif en petit groupe dans son atelier à Polignac. Adultes et enfants à partir de 8 ans.
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2 rue du Château Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 92 33 38  contact@elmundodemarie.fr

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English :

Discover the world of ceramics with El Mundo de Marie. Spend 2 hours and 30 minutes learning modeling techniques, creating a one-of-a-kind piece, and sharing a creative experience in a small group at her studio in Polignac. Adults and children ages 8 and up.

L’événement Atelier modelage fabrique ton objet en céramique Polignac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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