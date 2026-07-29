UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brioude

Atelier Modèle Vivant Place Lafayette Brioude

jeudi 30 juillet 2026 · Place Lafayette · Brioude

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Lafayette
Adresse
Le Doyenné Espace d'Art Moderne et Contemporain
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
25 25 25

Brioude

Atelier Modèle Vivant

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20 2026-09-19

De juillet à septembre, les jeudis, dans un espace réservé pour l’atelier, venez apprendre à dessiner à partir d’un modèle vivant.
  .

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34  contact@ledoyenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July through September, on Thursdays, in a space set aside for the workshop, come learn how to draw from a live model.

L’événement Atelier Modèle Vivant Brioude a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

À voir aussi à Brioude (Haute-Loire)