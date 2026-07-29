Atelier Modèle Vivant Place Lafayette Brioude

Informations pratiques

Brioude

Atelier Modèle Vivant

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20 2026-09-19

De juillet à septembre, les jeudis, dans un espace réservé pour l’atelier, venez apprendre à dessiner à partir d’un modèle vivant.

.

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July through September, on Thursdays, in a space set aside for the workshop, come learn how to draw from a live model.

L’événement Atelier Modèle Vivant Brioude a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne