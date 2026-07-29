Atelier Modèle Vivant Place Lafayette Brioude
jeudi 30 juillet 2026 · Place Lafayette · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Atelier Modèle Vivant
Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20 2026-09-19
De juillet à septembre, les jeudis, dans un espace réservé pour l’atelier, venez apprendre à dessiner à partir d’un modèle vivant.
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Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr
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English :
From July through September, on Thursdays, in a space set aside for the workshop, come learn how to draw from a live model.
L’événement Atelier Modèle Vivant Brioude a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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