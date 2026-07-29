Informations pratiques

Brioude

Blind Test Karaoké Concert

Esplanade de Verdun Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

la Clef organise La Clef de l’été, le dernier mercredi de juillet avant la fermeture estivale.

Rendez vous mercredi 29 juillet sur l’esplanade de verdun à côté de la mairie de Brioude

.

Esplanade de Verdun Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

La Clef is organizing La Clef de l’Été on the last Wednesday of July before its summer closure.

Join us on Wednesday, July 29, on the Verdun Esplanade next to the Brioude City Hall.

L’événement Blind Test Karaoké Concert Brioude a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne