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AGENDA · Brioude

Blind Test Karaoké Concert Brioude

mercredi 29 juillet 2026 · Brioude

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Esplanade de Verdun
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif

Brioude

Blind Test Karaoké Concert

Esplanade de Verdun Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

la Clef organise La Clef de l’été, le dernier mercredi de juillet avant la fermeture estivale.
Rendez vous mercredi 29 juillet sur l’esplanade de verdun à côté de la mairie de Brioude
  .

Esplanade de Verdun Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Clef is organizing La Clef de l’Été on the last Wednesday of July before its summer closure.
Join us on Wednesday, July 29, on the Verdun Esplanade next to the Brioude City Hall.

L’événement Blind Test Karaoké Concert Brioude a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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