Atelier modèle vivant et visite guidée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine place Lafayette Brioude

Informations pratiques

Brioude

Atelier modèle vivant et visite guidée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Doyenné propose trois séances animées par la professeure, Lilas Pham de l’Atelier Cornucopia, à Brioude.

► 19 septembre Modèle danse

Cette séance travaille sur le mouvement de la danse, savoir saisir les poses de danse avant qu’ils ne disparaissent.

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place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

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English :

The Dean’s Office is offering three sessions led by Professor Lilas Pham of the Atelier Cornucopia in Brioude.

? September 19: Dance Modeling

This session focuses on dance movement, learning how to capture dance poses before they disappear.

L’événement Atelier modèle vivant et visite guidée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Brioude a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne