Atelier Modèle Vivant -modèle danse Place Lafayette Brioude
samedi 19 septembre 2026 · Place Lafayette · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Atelier Modèle Vivant -modèle danse
Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:30:00
Date(s) :
2026-09-19
19 septembre Modèle danse
Cette séance travaille sur le mouvement de la danse, savoir saisir les poses de danse avant qu’ils ne disparaissent.
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Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr
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English :
September 19: Dance Modeling
This session focuses on dance movements and learning how to capture dance poses before they disappear.
L’événement Atelier Modèle Vivant -modèle danse Brioude a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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