Atelier Modèle Vivant -modèle danse Place Lafayette Brioude

Informations pratiques

Brioude

Atelier Modèle Vivant -modèle danse

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

19 septembre Modèle danse

Cette séance travaille sur le mouvement de la danse, savoir saisir les poses de danse avant qu’ils ne disparaissent.

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Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

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English :

September 19: Dance Modeling

This session focuses on dance movements and learning how to capture dance poses before they disappear.

L’événement Atelier Modèle Vivant -modèle danse Brioude a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne