Méli mélo de danses Espace Socio-Culturel Brioude
mercredi 9 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Méli mélo de danses
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Atelier hebdomadaire animé par 2 adhérents bénévoles qui apprendrent les rudiments des danses de salon (valse, rumba, …)
Ouvert à tous: débutants comme plus confirmés / sur inscription 5€ par séance
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Weekly workshop led by two volunteer members who taught the basics of ballroom dancing (waltz, rumba, etc.)
Open to everyone: beginners and more experienced dancers alike / registration required, 5? per session
L’événement Méli mélo de danses Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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