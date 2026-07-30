UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brioude

Méli mélo de danses Espace Socio-Culturel Brioude

mercredi 9 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Socio-Culturel
Adresse
26 avenue Jean Jaurès
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5

Brioude

Méli mélo de danses

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Atelier hebdomadaire animé par 2 adhérents bénévoles qui apprendrent les rudiments des danses de salon (valse, rumba, …)

Ouvert à tous: débutants comme plus confirmés / sur inscription 5€ par séance
  .

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42  declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Weekly workshop led by two volunteer members who taught the basics of ballroom dancing (waltz, rumba, etc.)

Open to everyone: beginners and more experienced dancers alike / registration required, 5? per session

L’événement Méli mélo de danses Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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