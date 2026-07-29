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Club Lecture Espace Socio-Culturel Brioude

mercredi 9 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Socio-Culturel
Adresse
26 avenue Jean Jaurès
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif

Brioude

Club Lecture

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-23

Ouvert à tous les amateurs de littérature qui souhaitent discuter avec d’autres personnes d’un auteur ou d’un livre.
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42  declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Open to all literature lovers who want to discuss an author or a book with others.

L’événement Club Lecture Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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