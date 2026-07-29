Club Lecture Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

Club Lecture

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-23

Ouvert à tous les amateurs de littérature qui souhaitent discuter avec d’autres personnes d’un auteur ou d’un livre.

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Open to all literature lovers who want to discuss an author or a book with others.

L’événement Club Lecture Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne