Club Lecture Espace Socio-Culturel Brioude
mercredi 9 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Club Lecture
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-23
Ouvert à tous les amateurs de littérature qui souhaitent discuter avec d’autres personnes d’un auteur ou d’un livre.
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Open to all literature lovers who want to discuss an author or a book with others.
L’événement Club Lecture Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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