Atelier Mots et Impros, Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Atelier Mots et Impros 15 septembre – 8 décembre Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:45:00+02:00

Fin : 2026-12-08T14:00:00+01:00 – 2026-12-08T16:45:00+01:00

Les séances de l’atelier « Mots et impros » dirigées par la comédienne Élisabeth Gavalda se dérouleront le mardi du 15 septembre jusqu’au 8 décembre 2026, jour de la restitution suivie du spectacle « Le rire dans l’histoire du théâtre » avec Elisabeth Gavalda et Vincent Lorimy.

Les ateliers auront lieu les mardis de 14h à 16h45

->A l’auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle

15 septembre

exceptionnellement jeudi 24 septembre

6, 13, 20 et 27 octobre

3 et 24 novembre

1er décembre

8 décembre – Restitution

Ateliers gratuits financés dans le cadre des politiques de la ville : ANCT, Drac Occitanie, Conseil Départemental du Gard, Alès Agglo.

Inscriptions auprès du Théâtre de la Palabre : 06 47 36 24 82 ou palabretheatre@wanadoo.fr

Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 47 36 24 82 »}, {« type »: « email », « value »: « palabretheatre@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:palabretheatre@wanadoo.fr »}]

Ateliers Théâtre à Alès les mardis après-midi.