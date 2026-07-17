Atelier Mots et Impros, Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
mardi 15 septembre 2026 · Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle · Alès
Informations pratiques
Atelier Mots et Impros 15 septembre – 8 décembre Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:45:00+02:00
Fin : 2026-12-08T14:00:00+01:00 – 2026-12-08T16:45:00+01:00
Les séances de l’atelier « Mots et impros » dirigées par la comédienne Élisabeth Gavalda se dérouleront le mardi du 15 septembre jusqu’au 8 décembre 2026, jour de la restitution suivie du spectacle « Le rire dans l’histoire du théâtre » avec Elisabeth Gavalda et Vincent Lorimy.
Les ateliers auront lieu les mardis de 14h à 16h45
->A l’auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle
- 15 septembre
- exceptionnellement jeudi 24 septembre
- 6, 13, 20 et 27 octobre
- 3 et 24 novembre
- 1er décembre
- 8 décembre – Restitution
Ateliers gratuits financés dans le cadre des politiques de la ville : ANCT, Drac Occitanie, Conseil Départemental du Gard, Alès Agglo.
Inscriptions auprès du Théâtre de la Palabre : 06 47 36 24 82 ou palabretheatre@wanadoo.fr
Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 47 36 24 82 »}, {« type »: « email », « value »: « palabretheatre@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:palabretheatre@wanadoo.fr »}]
Ateliers Théâtre à Alès les mardis après-midi.
À voir aussi à Alès (Gard)
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