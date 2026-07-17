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Atelier Mots et Impros, Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

mardi 15 septembre 2026 · Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle · Alès

Atelier Mots et Impros, Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Lieu
Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle
Adresse
155 Rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Atelier Mots et Impros 15 septembre – 8 décembre Auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:45:00+02:00
Fin : 2026-12-08T14:00:00+01:00 – 2026-12-08T16:45:00+01:00

Les séances de l’atelier « Mots et impros » dirigées par la comédienne Élisabeth Gavalda se dérouleront le mardi du 15 septembre jusqu’au 8 décembre 2026, jour de la restitution suivie du spectacle « Le rire dans l’histoire du théâtre » avec Elisabeth Gavalda et Vincent Lorimy.
Les ateliers auront lieu les mardis de 14h à 16h45
->A l’auditorium du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle

  • 15 septembre
  • exceptionnellement jeudi 24 septembre
  • 6, 13, 20 et 27 octobre
  • 3 et 24 novembre
  • 1er décembre
  • 8 décembre – Restitution

Ateliers gratuits financés dans le cadre des politiques de la ville : ANCT, Drac Occitanie, Conseil Départemental du Gard, Alès Agglo.
Inscriptions auprès du Théâtre de la Palabre : 06 47 36 24 82 ou palabretheatre@wanadoo.fr

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Ateliers Théâtre à Alès les mardis après-midi.

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