Atelier Moulage d’empreinte animale

Bruère-Allichamps Cher

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-18 2026-02-25

Passez un moment privilégié avec votre enfant en salle, réalisez ensemble vos moulages. Puis pendant le séchage, partez en extérieur à la recherche des traces et indices de présence de la faune sauvage.

Les animaux sauvages savent être discrets, on les rencontre rarement.

Mais ils laissent de nombreuses traces et indices de leur présence. Dans un premier temps, vous réaliserez en salle vos moulages en plâtre, puis pendant le séchage, vous partirez sur le terrain à la recherche des traces et indices des animaux du bocage.

A la fin de l’atelier, vous repartirez avec vos moulages d’empreintes, de nouvelles connaissances sur la faune locale et un œil aiguisé pour repérer et reconnaître, seul ou en famille, ses traces lors de vos prochaines balades. Une belle activité à partager avec votre enfant. .

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

English :

Spend a special moment with your child: in the room, work together on your castings. Then, while they’re drying, head outside to look for signs of wildlife.

