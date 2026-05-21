Atelier moulins à vents Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Dans le cadre du Festival « l’Air dans tous ses états », organisé par la Ville A des Arts et la Mairie du 18e, le centre Binet propose le temps d’un après-midi un atelier de fabrication de moulins à vent en papier. Atelier en famille, gratuit, sur inscription.

Fabrication de moulins à vents en papier.

Le mercredi 27 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscriptions par téléphone ou à l’accueil du centre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



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