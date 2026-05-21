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Atelier moulins à vents Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Atelier moulins à vents Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Atelier moulins à vents Centre Paris’ Anim Binet PARIS mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Centre Paris' Anim Binet

Adresse : 28 avenue de la Porte de Montmartre

Ville : 75018 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : <p>Inscriptions par téléphone ou à l'accueil du centre.</p>

Dans le cadre du Festival « l’Air dans tous ses états », organisé par la Ville A des Arts et la Mairie du 18e, le centre Binet propose le temps d’un après-midi un atelier de fabrication de moulins à vent en papier. Atelier en famille, gratuit, sur inscription.

Fabrication de moulins à vents en papier.
Le mercredi 27 mai 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Inscriptions par téléphone ou à l’accueil du centre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre  75018 PARIS
+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/


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