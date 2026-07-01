Atelier musée entre deux temps musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould

Informations pratiques

Sainte-Menehould

Atelier musée entre deux temps

musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 15:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Tout public

L’art n’est qu’une succession d’inspirations, de copies, de recompositions et les enfants sont invités à prendre part à ce grand cycle artistique. Après la visite du musée, ils seront invités à créer leur propre oeuvre idéale en collage, à partir de détails vus dans le musée. Leurs productions viendront agrémenter nos galeries pour une semaine ! .

musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

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English : Atelier musée entre deux temps

L’événement Atelier musée entre deux temps Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne