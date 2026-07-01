Atelier musée entre deux temps musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould
mercredi 22 juillet 2026 · musée d'art et d'histoire · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Atelier musée entre deux temps
musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 15:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Tout public
L’art n’est qu’une succession d’inspirations, de copies, de recompositions et les enfants sont invités à prendre part à ce grand cycle artistique. Après la visite du musée, ils seront invités à créer leur propre oeuvre idéale en collage, à partir de détails vus dans le musée. Leurs productions viendront agrémenter nos galeries pour une semaine ! .
musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier musée entre deux temps
L’événement Atelier musée entre deux temps Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
À voir aussi à Sainte-Menehould (Marne)
- Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould 21 juillet 2026
- Exposition le bien être du soldat pendant la 1ère guerre mondiale office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould 4 septembre 2026
- Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux office de tourisme Sainte-Menehould 19 septembre 2026
- Journée du patrimoine à la rencontre des ménéhildiens célèbres Sainte-Menehould 20 septembre 2026