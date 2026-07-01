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AGENDA · Sainte-Menehould

Atelier musée entre deux temps musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould

mercredi 22 juillet 2026 · musée d'art et d'histoire · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
musée d'art et d'histoire
Adresse
15 Place du Général Leclerc
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif

Sainte-Menehould

Atelier musée entre deux temps

musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 15:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Tout public
L’art n’est qu’une succession d’inspirations, de copies, de recompositions et les enfants sont invités à prendre part à ce grand cycle artistique. Après la visite du musée, ils seront invités à créer leur propre oeuvre idéale en collage, à partir de détails vus dans le musée. Leurs productions viendront agrémenter nos galeries pour une semaine !   .

musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83 

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English : Atelier musée entre deux temps

L’événement Atelier musée entre deux temps Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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