Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould
mardi 21 juillet 2026 · musée d'art et d'histoire · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris
musée d’art et d’histoire 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Tout public
Parlons ensemble d’art au cours d’un thé, d’un café (voire deux) dans le cadre exceptionnel du fonds ancien ! Je vous propose d’échanger sur les restaurations de deux grandes cathédrales de France Reims et Paris. Le sinistre, la reconstruction, le choix de restaurer ou de laisser ruine, la modernité contre la tradition, de la conservation au détriment de l’authenticité. Et vous, quels choix feriez-vous ? .
musée d’art et d’histoire 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris
L’événement Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
À voir aussi à Sainte-Menehould (Marne)
- Atelier musée entre deux temps musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould 22 juillet 2026
- Exposition le bien être du soldat pendant la 1ère guerre mondiale office de tourisme couleurs d’Argonne Sainte-Menehould 4 septembre 2026
- Journée du patrimoine ; balade historique aux flambeaux office de tourisme Sainte-Menehould 19 septembre 2026
- Journée du patrimoine à la rencontre des ménéhildiens célèbres Sainte-Menehould 20 septembre 2026