Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould

Informations pratiques

Sainte-Menehould

Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris

musée d’art et d’histoire 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Tout public

Parlons ensemble d’art au cours d’un thé, d’un café (voire deux) dans le cadre exceptionnel du fonds ancien ! Je vous propose d’échanger sur les restaurations de deux grandes cathédrales de France Reims et Paris. Le sinistre, la reconstruction, le choix de restaurer ou de laisser ruine, la modernité contre la tradition, de la conservation au détriment de l’authenticité. Et vous, quels choix feriez-vous ? .

musée d’art et d’histoire 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

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English : Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris

L’événement Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne