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Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould

mardi 21 juillet 2026 · musée d'art et d'histoire · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
musée d'art et d'histoire
Adresse
15 place du Général leclerc
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif

Sainte-Menehould

Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris

musée d’art et d’histoire 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Tout public
Parlons ensemble d’art au cours d’un thé, d’un café (voire deux) dans le cadre exceptionnel du fonds ancien ! Je vous propose d’échanger sur les restaurations de deux grandes cathédrales de France Reims et Paris. Le sinistre, la reconstruction, le choix de restaurer ou de laisser ruine, la modernité contre la tradition, de la conservation au détriment de l’authenticité. Et vous, quels choix feriez-vous ?   .

musée d’art et d’histoire 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97 

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English : Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris

L’événement Mardi Micro-Folie Restaurer les cathédrales de Reims et de Paris Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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