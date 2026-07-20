Atelier musique avec bébé SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Atelier musique avec bébé

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Avec Amélie Chambinaud

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

With Amélie Chambinaud

L’événement Atelier musique avec bébé Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes