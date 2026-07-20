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AGENDA · Nîmes

Atelier musique avec bébé SMAC Paloma Nîmes

samedi 10 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
6 6 6

Nîmes

Atelier musique avec bébé

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Avec Amélie Chambinaud
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

With Amélie Chambinaud

L’événement Atelier musique avec bébé Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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