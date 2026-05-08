Atelier Musiques Afro-Cubaines / Salsa Studio Bleu 20e Paris

En travaillant sur une courte période à partir de supports simples et accessibles, ce stage a pour but de mettre en avant les imbrications rythmiques articulées autour de la clave. Cette immersion autour des rythmes latins ne s’adresse pas qu’aux percussions mais aussi aux basses, piano, cuivres et chants.



14h30 – 18h30 Samedi 30 mai 2026

STUDIO BLEU 32 rue du capitaine Marchal 75020 Paris

80€ non-adhérent / 60€ adhérent / réduit -20% (bénéficiaires de minima sociaux)

Inscription obligatoire

Bio intervenant : Bassiste et tromboniste dans La Marcha, Cumbia Ya, Ocho Y Media, Mambo Legacy… François anime des ateliers Salsa à Paris et au stage Salsa Tempo Latino de Vic Fezensac depuis plus de 10 ans.



Musique Ensemble est une école associative de musique dans le 20e arrondissement depuis 26 ans.

L’association propose des cours d’instruments et des ateliers d’orchestre pour enfants, adolescents et adultes et compte plus de 500 élèves.

Musique Ensemble encourage la pratique collective très tôt dans le parcours des élèves et organise de nombreux concerts et événements festifs dans l’arrondissement.

Explorer les fondamentaux de la salsa et entrer dans la richesse de ses rythmes et de son jeu d’ensemble.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 18h30

payant

De 60 à 80 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T18:30:00+02:00

Studio Bleu 20e 32, rue du Capitaine Marchal 75020 Paris

https://www.musique-ensemble.com/ +33641859715 musique.ensemble20@gmail.com https://www.facebook.com/MusiqueEnsemble20e/ https://www.facebook.com/MusiqueEnsemble20e/



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