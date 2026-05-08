Au départ du Belvédère de Belleville à 14h, et à destination de l’Académie du Climat (autour de 17h), rejoignez la déambulation pour faire corps ensemble. La Magma vous invite à vous mêler au cortège pour créer de la connexion, du partage et croiser création, engagement, imaginaires autour des enjeux écologiques et sociaux locaux. Un espace pour sortir du défaitisme et mettre la joie au cœur de nos luttes !

En 2026, La Magma invite à Faire corps

Face à des corps épuisés, exploités, discriminés et violentés par des logiques capitalistes et héritages coloniaux, faire corps, c’est revendiquer une dignité et une puissance d’agir. Faire corps, c’est aussi faire front. Face à la montée des populismes et des idéologies de haine, il s’agit de se rassembler et de résister collectivement. Faire corps, enfin, c’est se relier : trouver de la force dans le collectif et célébrer les luttes. Car les chants et les danses font tenir les corps.

Au programme de La Magma

Kali Kalité (DJ set), Orchestre du Nouveau Monde (concert), Pablo Murgier (concert piano et vélo-cargo), Jackie Blvck (concert), Collectif Minuit 12 (performance de danse), Sorun (DJ set), Armenian Roots & Rhythm x Sevana Tchak (performance de danse et DJ set) , Yolande do Brasil (batucada), Interchorale Le Bruit qui Court, Collectif Latent.e (installation plastique), Collectif StemCell (performance de danse waacking), Pilove (maîtresse de cérémonie) et Apollo One (maître de cérémonie).

Participer à La Magma

Vous pouvez participer en amont de La Magma aux résidences de création scénographique, danser avec le Collectif Minuit 12 ou devenir bénévole pour contribuer à la réalisation de cette belle édition 2026 !

Dates et inscriptions ici : https://linktr.ee/lamagma_paris

À propos de La Magma

Inspirée des carnavals populaires comme moments de critique sociale et de visibilité des luttes, La Magma est un cortège festif, artistique et politique. Chaque année, des milliers de personnes défilent costumées, des centaines d’artistes performent et dessinent ensemble les contours de futurs souhaitables.

Cet événement est co-organisé par le Collectif Minuit 12 et Le Bruit Qui Court, avec le soutien de l’Académie du Climat. Cette année, La Magma essaime et a également eu lieu le 21 mars à Agen et aura lieu le 13 juin à Laval.

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Écrire à La Magma : projetmagma@gmail.com

La Magma est la première déambulation artistique pour le climat et la justice sociale en France. Pour cette 4e édition, un cortège artistique investit à nouveau les rues de Paris avec des performances multiples : danse, concerts, orchestre, installations plastiques, DJ set, scénographies, arts visuels… La Magma fait de l’espace public un terrain d’expérimentation artistique partagée.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/



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