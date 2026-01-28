Atelier MuZoo Musée archéologique d’Izernore Izernore
Musée archéologique d'Izernore 7 place de l'église Izernore
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 15:30:00
2026-02-11
Spécialement pensée pour les 3-6 ans, la visite emmène les enfants à la découverte des animaux cachés dans les collections du musée. Ils fabriquent ensuite leurs propres figurines d’animaux en argile !
Apportez une boîte pour repartir avec votre création.
+33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
English :
Specially designed for 3-6 year-olds, the tour takes children on a discovery of the animals hidden in the museum’s collections. They then make their own clay animal figurines!
Bring your own box to take home with you.
