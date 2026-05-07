Ateliers Archeorium Place de l’Eglise Izernore
Ateliers Archeorium Place de l’Eglise Izernore lundi 6 juillet 2026.
Izernore
Ateliers Archeorium
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit pour les accompagnateurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Avec le Musée d’Izernore, les enfants se glissent dans la peau d’un archéologue. Munis de truelles et de pinceaux, ils reproduisent les gestes du métier sur un chantier de fouilles.
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Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
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English :
With the Musée d’Izernore, children slip into the shoes of an archaeologist. Equipped with trowels and paintbrushes, they reproduce the gestures of the trade on an excavation site.
L’événement Ateliers Archeorium Izernore a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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