Démonstration de tour à archet, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Démonstration de tour à archet 13 et 14 juin Musée archéologique d’Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

En complément de la visite, l’équipe du musée propose un aperçu des techniques artisanales antiques avec une démonstration de tournage sur os et sur bois, réalisée à l’aide d’un tour inspiré de ceux utilisés dans l’Antiquité.

Une visite pour petits et grands, mêlant découvertes, observations et savoir-faire.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée archéologique d’Izernore conserve une partie du mobilier exhumé à Izernore et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle. Ces témoignages de l’époque gallo-romaine reprennent vie dans une scénographie originale et ludique.

En complément de la visite, l’équipe du musée propose un aperçu des techniques artisanales antiques avec une démonstration de tournage sur os et sur bois, réalisée à l’aide d’un tour inspiré de ceux …

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