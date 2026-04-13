Visites guidées des vestiges du temple, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Visites guidées des vestiges du temple 13 et 14 juin Musée archéologique d’Izernore Ain

25 places disponibles réservations conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:45:00+02:00

Accompagnés par les médiateurs du musée, partez à la découverte des vestiges du temple gallo-romain d’Izernore, au cœur de l’ancienne cité d’Isarnodurum.

Cette visite guidée vous permettra de mieux comprendre l’histoire de ce monument emblématique, son architecture et son rôle dans la ville antique.

Grâce aux explications de l’équipe du musée, les vestiges prennent sens et racontent l’organisation de la cité antique et les pratiques de ses habitants.

Une occasion idéale pour (re)découvrir ce site majeur du patrimoine local et plonger dans l’histoire gallo-romaine.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée archéologique d’Izernore conserve une partie du mobilier exhumé à Izernore et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle. Ces témoignages de l’époque gallo-romaine reprennent vie dans une scénographie originale et ludique.

Accompagnés par les médiateurs du musée, partez à la découverte des vestiges du temple gallo-romain d’Izernore, au cœur de l’ancienne cité d’Isarnodurum.

©Fanny Neviere ©Aintourisme