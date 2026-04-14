Spectacle conté : le puits des vies oubliées, Musée archéologique d’Izernore, Izernore
Spectacle conté : le puits des vies oubliées, Musée archéologique d’Izernore, Izernore samedi 13 juin 2026.
Spectacle conté : le puits des vies oubliées 13 et 14 juin Musée archéologique d’Izernore Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
À la tombée du jour, le site antique d’Izernore devient le décor d’un spectacle conté dédié aux mystérieux puits gallo-romains.
Guidés par la voix de Sandrine Stablo, conteuse, les visiteurs sont invités à plonger dans un univers où se mêlent légendes, récits de fouilles et fragments d’histoire. À travers cette narration sensible, les vestiges archéologiques reprennent vie et dévoilent les secrets de la ville antique d’Isarnodurum.
Cette parenthèse poétique propose une autre manière de découvrir le site : en laissant place à l’imaginaire, à l’émotion et à l’écoute. Une expérience immersive, entre patrimoine et récit, où les pierres semblent encore murmurer les traces du passé.
Dès 8 ans.
Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée archéologique d’Izernore conserve une partie du mobilier exhumé à Izernore et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle. Ces témoignages de l’époque gallo-romaine reprennent vie dans une scénographie originale et ludique.
À la tombée du jour, le site antique d’Izernore devient le décor d’un spectacle conté dédié aux mystérieux puits gallo-romains.
©Bernard Le Béchec
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