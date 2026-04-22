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Le musée d’Izernore et l’exposition temporaire en accès libre Isarnodurum Musée archéologique d’Izernore Izernore

Le musée d’Izernore et l’exposition temporaire en accès libre Isarnodurum Musée archéologique d’Izernore Izernore samedi 13 juin 2026.

Lieu : Isarnodurum Musée archéologique d'Izernore

Adresse : 7 place de l'Eglise

Ville : 01580 Izernore

Département : Ain

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Izernore

Le musée d’Izernore et l’exposition temporaire en accès libre

Isarnodurum Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Parcourez librement le musée, avec ou sans livret-jeux, à la découverte des objets gallo-romains issus des fouilles locales.
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Isarnodurum Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42  contact@archeologie-izernore.com

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English :

Take a free tour of the museum, with or without a games booklet, to discover Gallo-Roman artefacts from local excavations.

L’événement Le musée d’Izernore et l’exposition temporaire en accès libre Izernore a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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