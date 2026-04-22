Le musée d’Izernore et l’exposition temporaire en accès libre Isarnodurum Musée archéologique d’Izernore Izernore

Izernore

Le musée d’Izernore et l’exposition temporaire en accès libre

Isarnodurum Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Parcourez librement le musée, avec ou sans livret-jeux, à la découverte des objets gallo-romains issus des fouilles locales.

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Isarnodurum Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

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English :

Take a free tour of the museum, with or without a games booklet, to discover Gallo-Roman artefacts from local excavations.

L’événement Le musée d’Izernore et l’exposition temporaire en accès libre Izernore a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey