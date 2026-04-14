Portes ouvertes au musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore
Portes ouvertes au musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore samedi 13 juin 2026.
Portes ouvertes au musée 13 et 14 juin Musée archéologique d’Izernore Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Découvrez le musée archéologique d’Izernore à votre rythme, avec ou sans livret-jeux, et plongez dans l’histoire des objets mis au jour sur le site et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle.
À travers une scénographie originale et ludique, ces vestiges de l’époque gallo-romaine reprennent vie et racontent le quotidien des habitants de l’ancienne ville d’Isarnodurum.
Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée archéologique d’Izernore conserve une partie du mobilier exhumé à Izernore et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle. Ces témoignages de l’époque gallo-romaine reprennent vie dans une scénographie originale et ludique.
Découvrez le musée archéologique d’Izernore à votre rythme, avec ou sans livret-jeux, et plongez dans l’histoire des objets mis au jour sur le site et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle.
©Fanny Neviere ©Aintourisme
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