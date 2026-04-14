Portes ouvertes au musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Portes ouvertes au musée 13 et 14 juin Musée archéologique d’Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Découvrez le musée archéologique d’Izernore à votre rythme, avec ou sans livret-jeux, et plongez dans l’histoire des objets mis au jour sur le site et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle.

À travers une scénographie originale et ludique, ces vestiges de l’époque gallo-romaine reprennent vie et racontent le quotidien des habitants de l’ancienne ville d’Isarnodurum.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée archéologique d’Izernore conserve une partie du mobilier exhumé à Izernore et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle. Ces témoignages de l’époque gallo-romaine reprennent vie dans une scénographie originale et ludique.

Découvrez le musée archéologique d’Izernore à votre rythme, avec ou sans livret-jeux, et plongez dans l’histoire des objets mis au jour sur le site et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle.

©Fanny Neviere ©Aintourisme