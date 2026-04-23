Instants découvertes Visite du Musée Isarnodurum Place de l’Eglise Izernore
Instants découvertes Visite du Musée Isarnodurum Place de l’Eglise Izernore lundi 6 juillet 2026.
Izernore
Instants découvertes Visite du Musée Isarnodurum
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-06
Faites vous accompagner par l’équipe du musée dans la découverte des collections et des vestiges du temple.
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Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57
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English :
Let the museum team guide you as you explore the temple?s collections and remains.
L’événement Instants découvertes Visite du Musée Isarnodurum Izernore a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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