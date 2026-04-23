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Instants découvertes Visite du Musée Isarnodurum Place de l’Eglise Izernore

Instants découvertes Visite du Musée Isarnodurum Place de l’Eglise Izernore lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Eglise

Adresse : Musée archéologique d'Izernore

Ville : 01580 Izernore

Département : Ain

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif : 7 7 7

Izernore

Instants découvertes Visite du Musée Isarnodurum

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-06

Faites vous accompagner par l’équipe du musée dans la découverte des collections et des vestiges du temple.
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Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 

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English :

Let the museum team guide you as you explore the temple?s collections and remains.

L’événement Instants découvertes Visite du Musée Isarnodurum Izernore a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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