Instants découvertes Atelier Muzoo Place de l’Eglise Izernore
Instants découvertes Atelier Muzoo Place de l’Eglise Izernore mercredi 8 juillet 2026.
Izernore
Instants découvertes Atelier Muzoo
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-26 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Spécialement pensée pour les 3-6 ans, la visite emmène les enfants à la découverte des animaux cachés dans les collections du musée. Ils fabriquent ensuite leur propre figurine d’animal en argile !
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Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57
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English :
Specially designed for 3-6 year-olds, the tour takes children on a discovery of the animals hidden in the museum’s collections. They then make their own animal figurine in clay!
L’événement Instants découvertes Atelier Muzoo Izernore a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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