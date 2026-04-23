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Instants découvertes Atelier Muzoo Place de l’Eglise Izernore

Instants découvertes Atelier Muzoo Place de l’Eglise Izernore mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Eglise

Adresse : Musée archéologique d'Izernore

Ville : 01580 Izernore

Département : Ain

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5

Izernore

Instants découvertes Atelier Muzoo

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-26 15:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Spécialement pensée pour les 3-6 ans, la visite emmène les enfants à la découverte des animaux cachés dans les collections du musée. Ils fabriquent ensuite leur propre figurine d’animal en argile !
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Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 

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English :

Specially designed for 3-6 year-olds, the tour takes children on a discovery of the animals hidden in the museum’s collections. They then make their own animal figurine in clay!

L’événement Instants découvertes Atelier Muzoo Izernore a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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