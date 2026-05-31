Spectacle conté : le puits des vies oubliées, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Spectacle conté : le puits des vies oubliées Vendredi 18 septembre, 19h30 Musée archéologique d’Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

À la tombée du jour, le site antique d’Izernore devient le décor d’un spectacle conté dédié aux mystérieux puits gallo-romains.

Guidés par la voix de Sandrine Stablo, conteuse, les visiteurs sont invités à plonger dans un univers où se mêlent légendes, récits de fouilles et fragments d’histoire. À travers cette narration sensible, les vestiges archéologiques reprennent vie et dévoilent les secrets de la ville antique d’Isarnodurum.

Cette parenthèse poétique propose une autre manière de découvrir le site : en laissant place à l’imaginaire, à l’émotion et à l’écoute. Une expérience immersive, entre patrimoine et récit, où les pierres semblent encore murmurer les traces du passé.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée se distingue par son parcours de visite s’organisant autour de deux grandes thématiques. Tout en remontant le temps à travers la présentation de la ville antique d’Izernore et de ses différentes facettes, le visiteur est également invité à s’intéresser aux méthodes et techniques de l’archéologie ainsi qu’à ses acteurs. Une mise en situation des collections dans des reconstitutions d’ambiances liées à la vie de l’objet archéologique, plonge dans l’univers de la discipline. Du chantier de fouilles au laboratoire d’études, la scénographie s’efforce de coller au plus près de la démarche scientifique adoptée en archéologie afin que le public en saisisse les différentes étapes.

À la tombée du jour, le site antique d’Izernore devient le décor d’un spectacle conté dédié aux mystérieux puits gallo-romains.

©Bernard Le Béchec