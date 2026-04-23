Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques Place de l’église Izernore

Izernore

Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques

Place de l’église Musée archéologique Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Découvrir le travail des archéologues.

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Place de l’église Musée archéologique Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57

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English :

Discover the work of archaeologists.

L’événement Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques Izernore a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey