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Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques Place de l’église Izernore

Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques Place de l’église Izernore lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Musée archéologique

Ville : 01580 Izernore

Département : Ain

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5

Izernore

Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques

Place de l’église Musée archéologique Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Découvrir le travail des archéologues.
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Place de l’église Musée archéologique Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 

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English :

Discover the work of archaeologists.

L’événement Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques Izernore a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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