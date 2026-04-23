Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques Place de l’église Izernore
Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques Place de l’église Izernore lundi 6 juillet 2026.
Izernore
Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques
Place de l’église Musée archéologique Izernore Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Découvrir le travail des archéologues.
.
Place de l’église Musée archéologique Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the work of archaeologists.
L’événement Instants découvertes Atelier de fouilles archéologiques Izernore a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
À voir aussi à Izernore (Ain)
- Randonnée Circuit Condamine autour d’Izernore Izernore Ain 1 mai 2026
- Corps à corps – visite à la lampe torche, Musée archéologique d’Izernore, Izernore 23 mai 2026
- Portes ouvertes au musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore 23 mai 2026
- Le musée d’Izernore et l’exposition temporaire en accès libre Isarnodurum Musée archéologique d’Izernore Izernore 13 juin 2026
- Portes ouvertes au musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore 13 juin 2026