Corps à corps – visite à la lampe torche, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Corps à corps – visite à la lampe torche Samedi 23 mai, 14h00, 15h00, 17h00, 18h30, 20h00, 22h00 Musée archéologique d’Izernore Ain

Gratuit, sur réservation, limité à 12 personnes, prévoir un flash de téléphone ou une lampe torche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Pour la Nuit des musées, laissez-vous surprendre par une visite guidée du musée à la lampe torche.

À la tombée de la nuit, l’équipe du musée vous invite à parcourir les collections autrement. Munis de lampes torches, explorez les salles et découvrez le thème du corps dans l’Antiquité : représentations, hygiène, soins et pratiques médicales chez les Gallo-Romains.

Entre ombres et faisceaux de lumière, les objets et les œuvres se révèlent sous un angle nouveau. Une expérience immersive et originale pour redécouvrir le musée et éclairer l’histoire… d’une toute autre manière.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com [{« type »: « email », « value »: « contact@archeologie-izernore.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0474492042 »}, {« owner »: {« uid »: null, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-03T14:08:17.538Z », « data »: [{« eventDuration »: 30, « bookingContact »: « contact@archeologie-izernore.com », « response »: {« passId »: 404766624, « isPending »: false, « addressId »: 594352}, « venueId »: 152001, « description »: « u00c0 la tombu00e9e de la nuit, du00e9couvrez le musu00e9e autrement ! Munis de lampes torches et guidu00e9s par lu2019u00e9quipe du musu00e9e, explorez les collections autour du thu00e8me du corps et des pratiques de soins dans lu2019Antiquitu00e9. Une visite immersive pour u00e9clairer lu2019histoire sous un nouveau jour. », « bookingEmail »: « contact@archeologie-izernore.com », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-03T14:08:16.588Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2216672, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-03T14:08:16.861Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 452384063, « id »: 1}, {« passId »: 452384064, « id »: 2}, {« passId »: 452384065, « id »: 3}, {« passId »: 452384066, « id »: 4}, {« passId »: 452384067, « id »: 5}, {« passId »: 452384068, « id »: 6}]}, « dates »: [{« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779537600000, « id »: 1}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779541200000, « id »: 2}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779548400000, « id »: 3}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779553800000, « id »: 4}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779559200000, « id »: 5}, {« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779566400000, « id »: 6}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-03T14:08:17.537Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/404766624 »}] Le musée se distingue par son parcours de visite s’organisant autour de deux grandes thématiques. Tout en remontant le temps à travers la présentation de la ville antique d’Izernore et de ses différentes facettes, le visiteur est également invité à s’intéresser aux méthodes et techniques de l’archéologie ainsi qu’à ses acteurs. Une mise en situation des collections dans des reconstitutions d’ambiances liées à la vie de l’objet archéologique, plonge dans l’univers de la discipline. Du chantier de fouilles au laboratoire d’études, la scénographie s’efforce de coller au plus près de la démarche scientifique adoptée en archéologie afin que le public en saisisse les différentes étapes.

Pour la Nuit des musées, laissez-vous surprendre par une visite guidée du musée à la lampe torche.

Musée Archéologique d’Izernore – Image Générée par IA