Portes ouvertes au musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Portes ouvertes au musée Samedi 23 mai, 14h00 Musée archéologique d’Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, découvrez le musée en toute liberté… ou en mode enquête !

Parcourez les collections à votre rythme ou plongez dans l’un de nos livrets-jeux pour observer les objets autrement. Les plus jeunes partiront à l’aventure avec Le coffre mystérieux, tandis que les plus grands devront faire preuve de logique et de sens de l’observation pour résoudre un meurtre à élucider au cœur du musée.

Une manière ludique et interactive de découvrir les collections et de partager un moment en famille pendant cette soirée exceptionnelle.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée se distingue par son parcours de visite s’organisant autour de deux grandes thématiques. Tout en remontant le temps à travers la présentation de la ville antique d’Izernore et de ses différentes facettes, le visiteur est également invité à s’intéresser aux méthodes et techniques de l’archéologie ainsi qu’à ses acteurs. Une mise en situation des collections dans des reconstitutions d’ambiances liées à la vie de l’objet archéologique, plonge dans l’univers de la discipline. Du chantier de fouilles au laboratoire d’études, la scénographie s’efforce de coller au plus près de la démarche scientifique adoptée en archéologie afin que le public en saisisse les différentes étapes.

À l’occasion de la Nuit des musées, découvrez le musée en toute liberté… ou en mode enquête !

©Musée archéologique d’Izernore