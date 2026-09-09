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Atelier Nathalie Rousselin : Arts et Tableaux, Atelier Arts et Tableaux, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Arts et Tableaux · Saint-Germain-en-Laye

Atelier Nathalie Rousselin : Arts et Tableaux, Atelier Arts et Tableaux, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Atelier Arts et Tableaux
Adresse
9 rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Atelier Nathalie Rousselin : Arts et Tableaux Samedi 19 septembre, 11h00 Atelier Arts et Tableaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ouverture de l’atelier de restauration de tableaux et de dorures sur bois.

Atelier Arts et Tableaux 9 rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Visite libre

© Nathalie Rousselin

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