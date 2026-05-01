Atelier nature Lavaudieu
Atelier nature Lavaudieu dimanche 31 mai 2026.
Lavaudieu
Atelier nature
Le Bourg Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-05-31 2026-06-21
3 heures pour grimper, jouer, coopérer et se relier à l’arbre.
A partir de 6 ans
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Le Bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 85 63 61
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English :
3 hours of climbing, playing, cooperating and connecting with trees.
Ages 6 and up
L’événement Atelier nature Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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